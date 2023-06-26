Limanlarda gümrük çalışanları SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı gümrük çalışanları deniz limanlarında çalışan gümrük personelinin yoğunluktan dolayı tükenme noktasına geldiğini ifade ederek isyanlarını paylaştılar.

Liman gümrükçüleri “Ne yapacağımızı şaşırdık. Yüklendikçe yükleniyorlar... Yeni feribotlar alındı. Bayram sonrası yenileri de gelecek. Sefer sayıları çığırından çıktı. Acilen istihdama ihtiyacımız var. Mevki, derece fark etmeksizin insanüstü bir gayret ile çalışılıyor. Devletin çıkarlarını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak artık yetersiz kalmaya başladık.” dediler.

Limanlarda yaşanan yoğunluğun bitmek bilmediğini ifade eden gümrük çalışanları “İşte Girne Limanı'nın hali ortada. Bir gün değil her gün bu kaos yaşanıyor.Günde 1000'den fazla yolcu ülke dışına çıkarken, 270 aracın çıkış işlemlerini yapıyoruz. Tüm bu görevleri toplamda 3 memur ifa ediyor.” dediler

İstediğimiz çok birşey olmadığını belirten çalışanlar, evlerine gitmek ve insani şartlarda çalışmak olduğunu vurgulayarak Ulaştırma Bakanlığı’nı göreve davet ettiler.

