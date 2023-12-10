Göçmenköy hız kesmiyor

Göçmenköy, Yenicami karşısında üstün oynadığı ve bol pozisyon ürettiği maçı 3 golle kazanarak 4. Sıradaki yerini sağlamlaştırdı. İstikrarsız sonuçlarına devam eden Yenicami derbiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Yusuf Atlar, Emre Çevikdal

Göçmenköy: Kıvanç, Samet, Reşit, Bilal, Kadir, Bayram, (42′ Mahmut), İbrahim Çıdamlı, (75′ Mustafa İnanç), Debuto, (78′ Hüseyin Çıdamlı), Arda, Remzi, (85′ Bekir), Toure

Yenicami: İdris, Kaan, (87′ Hüseyin Arifoğlu), Emirhan, Hasan Kanlı, Hüseyin Paşa, Fikret, (87′ Karan), Yakup, (87′ Koray), Ali, (65′ Barış), Görkem, (72′ Cenker), Uzo, Christian

Goller: 38′ Samet, 45+3′ Arda, 82′ Remzi (Göçmenköy), 75′ Christian (Yenicami)



Süper Ligin 12. Hafta karşılamasında Yenicami Göçmenköy’ü Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti. Maça Yenicami hızlı başlarken, Ali Üçtaş ve Hasan Kanlı, 2 pozisyonda kaleci Kıvanç’ı geçemediler. Toparlanan Göçmenköy’de 16. Dakikada Toure’nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Remzi’nin sol çaprazdan şutunu kaleci İdris çıkardı.

38. Dk. Göçmenköy’ün kazandığı kornerde İbrahim Çıdamlı’nın ortasında ön direkte Samet kafayla golü attı. 1 – 0

45+3. Dk. ise kaleci Kıvanç’ın uzun degajmanında süratli futbolcu Arda, kaleciyi de geçip golü attı. 2 – 0

İkinci devreye Göçmenköy hızlı başlarken, ilerleyen bölümde Yenicami oyunu dengeledi.

49. Dk. Göçmenköy atağında Arda’nın ara pasında Toure’nin şutunu kaleci İdris ayaklarıyla çıkardı.

75. Dk. Yenicami atağında, Christian Göçmenköy savunmasının hatasında topla buluşurken, topu kalecinin üzerinden aşırttı. Kısa düşen topa tekrar yetişen Christian golü attı. 2 – 1

82. Dk. Göçmenköy’de oyuna sonradan giren Hüseyin Çıdamlı’nın uzun pasında Toure, Hüseyin Paşa’dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Boştaki Remzi’ye alda at dercesine pasında Remzi plaseyle topu ağlara gönderdi. 3 – 1 Göçmenköy böylelikle Samet, Arda ve Remzi’nin golleriyle maçtan 3 – 1 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.



