K.Kaymaklı A2, Pınardan’la devam

Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı’da geçtiğimiz sezonun devre arasında A2 takımın başına getirilen Arif Pınardan’la yeni sezon içinde anlaşmaya varıldı.
Genç antrenörle bu sezonda devam edileceğini açıklayan K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından bunu duyurdu.
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