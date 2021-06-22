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Kırmızılar sahaya indi

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Kırmızılar sahaya indi
Yeni sezonda hedefini yeniden Süper Lige yükselmek olarak belirleyen Düzkaya ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Orçun Volkan, antrenör Serdar Özsönmezer ve kaleci antrenörü Mahmut Dişli yönetiminde Nihat Bağcıer Stadında ilk antrenmanını gerçekleştiren kırmızı beyazlılar, düz koşu ve açma - germe hareketleri yaptılar. Düzkaya'nın ilk antrenmanına yeni transferler Micheal Mahmut, Uğurcan, Bilal, İltaç ve Arif de katıldı.
 
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