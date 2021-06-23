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İngiltere Sterling'le lider bitirdi

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu 3. ve son maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele, Sterling'in attığı golle 1-0'lık İngiltere üstünlüğüyle noktalandı

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İngiltere Sterling'le lider bitirdi

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile Çekya karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'ndaki maçta Artur Dias düdük çaldı.

Karşılaşma, 1-0'lık İngiltere üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren gol, Grealish'in ortasında Sterling ile geldi.

Bu sonuçla 7 puana ulaşan İngiltere, grubu lider bitirdi ve ikinci tura yükselme hakkı kazandı.

Hırvatistan'ın İskoçya'yı mağlup etmesiyle 3. sıraya gerileyen Çekya ise, üçüncü sıraya gerilemesine rağmen, en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantilediği için son 16 turuna yükseldi.

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