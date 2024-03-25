Kırmızı Grubun kralı Emre Turgut

Digiturk Kıbrıs BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 2023 – 2024 sezonu tamamlanırken, Kırmızı Grup Gol Kralı da belli oldu. Birinci Lige yükselmek için play off maçları oynayacak olan Kaplıca Karadeniz 61’in golcüsü Emre Turgut, Beyaz Grup Gol Kralı oldu. Emre Turgut, BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 23 golle sezonu tamamladı.

