Beyaz Grubun kralı Tolga

Digiturk Kıbrıs BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 2023 – 2024 sezonu tamamlanırken, Beyaz Grup Gol Kralı da belli oldu. Birinci Lige yükselmek için play off maçları oynayacak olan Vadili’nin golcüsü Tolga Kara, Beyaz Grup Gol Kralı oldu. Bir süre takımından uzak kalsa da Tolga Kara, sezonu 17 golle Gol Kralı olarak tamamladı. 13 maç oynayan Tolga Kara ayrıca 7 de asist yaptı.

