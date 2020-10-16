Kıbrıslı Türk Erhun, Bristol Rovers’da

Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, Charlton Athletic’ten, İngiltere League One takımlarından Bristol Rovers’a transfer oldu

Richard BEALE

İngiltere’de yaşayan Larnaka kökenli Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, İngiltere League One takımlarından Bristol Rovers’a transfer oldu.

Türkiye ve İngiltere’de alt liglerde başarıyla forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Walsall, Bolton Wandrers gibi takımlarda oynadıktan sonra son olarak Charlton Athletic takımında oynayan Erhun Öztümer, 400 bin Euro karşılığında Charlton Athletic’ten, Bristol Rovers’a transfer oldu.

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen ve golcü kimliğiyle bilinen Erhun Öztümer’in transferini resmi sitesinden de haberi duyururken, Erhun Öztumer' in imzasını duyurmaktan mutluluk duyulduğu belirtildi.

