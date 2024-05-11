Ağaç, araçların üzerine devrildi

Güzelyurt otoparkında dün fırtınadan dolayı kopan bir ağaç, park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanma olmadı.
Kopan ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Bölge sakinleri, "Güzelyurt otoparkında kopan ağaçlar tehlike saçıyor! Yetkililer ne zaman harekete geçecek?Bu ağaçlar ne zaman budanacak?" diye sordu.
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