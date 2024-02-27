Kerem Aktürkoğlu'nun kariyer sezonu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon formunun zirvesinde. 25 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda attığı 14 golle sarı kırmızılı takımda en üretken sezonunu geçiriyor

Milli futbolcu, bu sezon Icardi'den sonra takıma en çok katkı yapan oyuncu oldu. Kerem, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı.

26 maçta gol sayısını 11'e yükselten milli oyuncu böylece Süper Lig'deki en skorer performansına imza attı.

Yıldız oyuncu, 2021-2022 sezonunda ligde 37 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu tüm kulvarlarda da en yüksek gol sayısına ulaştı.

Bu sezon lig'deki 11 golünün yanı sıra Avrupa maçlarında 3 kez tabelayı değiştiren başarılı futbolcu, 41 maçta toplam 14 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu, 2021-2022 sezonunda 52 karşılaşmada 13 gol atmıştı.

Milli oyuncu ayrıca takımına Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 asistlik katkı yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon gol veya asist ürettiği 14 maçta Galatasaray 13 galibiyet 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi.



