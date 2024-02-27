banner913
banner932
Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy şampiyon
Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy şampiyon
14 0
Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak
Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak
16 0
 
En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı
En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı
10 0
Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
17 0
Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
12 0
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
17 0
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
36 0
banner1012

Dybala Roma'yı galibiyete taşıdı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Roma, Paulo Dybala'nın golleriyle Torino'yu 3-2 mağlup etti

banner974
Dybala Roma'yı galibiyete taşıdı
banner971
Serie A'nın 26. haftasında ev sahibi ekip Roma, Paulo Dybala'nın 42. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Torino, 44. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.
Roma, maçın 57. dakikasında Dybala'nın 2. golüyle tekrar öne geçti. 69. dakikada Dybala, yine sahneye çıktı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Maçın 88. dakikasında Dean Huijsen'in kendi kalesine attığı golle Torino, farkı bire indirse de maçı Roma, 3-2 kazandı.
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu galibiyetle Roma, puanını 44'e yükselterek ligde 6. sırada yer aldı. Torino ise 36 puanda kaldı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.