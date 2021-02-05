Fırat Ersalan boş dönemde yaptıkları ile ilgili açıklamalarda bulunurken “Belirsizliklerden dolayı büyük motive kaybı yaşadım. Uzak da olsa başlangıç tarihini bilmek ise beni daha konsantre ve daha motive hissettirmeye başladı. Beslenmeme özen gösterip, evde fitness yapıp, maçlarımı izlemeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla futbol ile ilgili gelecek planları yaparak kendimizi futbolun içinde tutuyoruz.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami’nin deneyimli yıldızı Fırat Ersalan,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi nedeniyle2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi üzerine, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Fırat Ersalan, bireysel çalışmalar yapması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pandemi süreci ülkenin her kesimini etkilediği gibi biz futbolcuları da psikolojik ve mental olarak çok etkilemektedir.

Yaşam tarzım olan futboldan Ağustos ayının başında oynadığım kupa finalinden bugüne 5 aydır uzaktayım. Sonrasında ne kadar da takımımız bize imkan sağlayıp antrenman yaptırsa da, kendi beslenmeme dikkat edip kendi antrenmanlarıma devam etsem de yaşadığımız belirsizliklerden dolayı büyük motive kaybı yaşadığım dönemler oldu.

Birçok oyuncunun sahalara geri dönemeyeceği düşüncesindeyim.Federasyonumuzun aldığı karar sonrasında artık uzak da olsa başlangıç tarihini biliyoruz. Bu da beni geçtiğimiz aylara göre daha konsantre ve daha motive hissettirmeye başladı. Bu dönemde beslenmeme daha da özen göstermeye başladım.İmkanlar doğrultusunda evde fitness yapmaya, daha önceden oynadığım maçları izlemeye çalışıyorum.

Arkadaşlarım ile futbol ile ilgili gelecek planları yapmaya gayret ediyoruz ki kendimizi futbolun içinde tutalım. Umarım en kısa sürede ülke sağlıklı hale döner biz de çok özlediğimiz futbolumuza geri döneriz.”

