Kargalar yüzünden polislik oldu

Bafra’da kargaları korkutmak amacıyla havaya iki el ateş edip bir kargayı da vuran İsmail Atlı tutuklandı

Bafra’da bulunan bir otelde aşçı olarak çalışan ve otel bahçesindeki kargaları ekili ürünlere musallat oldukları için korkutmak amacıyla av tüfeği ile havaya 2 el ateş açan ve 1 kargayı da vurarak öldüren İsmail Atlı tutuklandı.

“Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Meskun mahalde ateş açma” ve “Kanunsuz avlanma” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

AV TÜFEĞİNİ ALIP OTELE GİTTİ, KARGALARA ATEŞ AÇTI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ulaş Alkoçoğlu mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı İsmail Atlı’nın, 4 Şubat 2021 tarihinde adına kayıtlı bulunan av tüfeğini ve 14 adet canlı fişeği evinden alarak arabasına koyduktan sonra Bafra’da aşçı olarak çalıştığı otele götürdüğünü açıkladı.

Zanlı Atlı’nın ayni gün otelin avlusu içerisinde kargaları korkutmak amacıyla iki el ateş edip bir adet kargayı vurduğunu söyleyen Alkoçoğlu, zanlının ayni gün suçüstü tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Alkoçoğlu, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

