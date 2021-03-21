Kenan’ın golü, Antep’e puanı getirdi

Türkiye Süper Lig'in 31. haftasında temsilcimiz Kenan Özer’in formasını giydiği Gaziantep FK,Yeni Malatyaspor iledeplasmanda2-2 berabere kalmıştı.

Karşılaşmada 3 penaltı olurken Yeni Malatyaspor'danHadebe ve Gaziantep FK'nın teknik direktörü RicardoSaPinto kırmızı kart ile atılmıştı.

Maça ilk 11’de Kenan Özer,69. dakikada takımını öne geçiren golü atmıştı. Penaltıyı kullanan Kenan Özer, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir’in solundan ağlarla buluşturup skoru, 1-2 yapmıştı. Bu sezon 5. golünü atan Kenan Özer’e, bir pozisyonda rakibinin yaptığı sert hareketin ise hakem tarafından kartla cezalandırılmaması büyük tepki çekti.



