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Ercen derbide Özdemir ile görüştü

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Ercen derbide Özdemir ile görüştü
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu bünyesinde kurulması hedeflenen futbol akademisi için Türkiye'de temaslarda bulunan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Osman Ercen, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izledi. Osman Ercen derbi sırasında ise Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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