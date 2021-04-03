Kenan,antrenmanlarda hırslı

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen temsilcimiz Kenan Özer, antrenmandaki hırsıyla dikkat çekiyor.
2020 – 2021 sezonu Türkiye Süper Lig 32. Haftayı bay geçen Gaziantep Futbol Kulübü, 33. haftada Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlılarda antrenman maçında Kenan Özer oynadığı futbol ve attığı gollerle ön plana çıktı.
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