Yıldızspor, hazırlık maçını kaybetti

Temsilcilerimiz Ünal Kaya ve Mehmet Altın’ın da forma giydiği Aydın Yıldızspor’un, Antalya’dakihazırlık kampı sona erdi.

Yoğun bir tempo içerisinde çalışan Aydın Yıldızspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçını kaubetti.Türkiye Bölgesel Amatör Lig’deki iddialı ekiplerden İstanbul Bayburtspor ile karşılaşan Aydın Yıldızspor maçı 4 – 2 kaybederek,hazırlık maçlarını mağlubiyetle tamamlamış oldu.

