banner583
banner590
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
3 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
18 0
 
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
25 0
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
37 0
71 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
109 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
30 0
banner529
banner570

Kemal Deniz Sahası ışıldıyor

banner476

Kemal Deniz Sahası ışıldıyor
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Gençlik Gücü’nün tüm kategorilerde antrenmanlarını yaptığı Kemal Deniz Antrenman Sahası yemyeşil ve düz zemini ile dikkat çekiyor.
Çağlayan bölgesinde surlar dibinde bulunan sahanın düzenli bakımı yapılırken, Bahar aylarında başlaması planlanan antrenmanlarda Gençlik Gücü’nün antrenman sahası sorusu yaşamaması hedefleniyor.
Kemal Deniz Antrenman Sahasındaki tek olumsuzluk ise stadı çevreleyen tellerin Kuzey kısmında çökmeler yaşanması oldu.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.