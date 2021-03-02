Kemal Deniz Sahası ışıldıyor

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Gençlik Gücü’nün tüm kategorilerde antrenmanlarını yaptığı Kemal Deniz Antrenman Sahası yemyeşil ve düz zemini ile dikkat çekiyor.

Çağlayan bölgesinde surlar dibinde bulunan sahanın düzenli bakımı yapılırken, Bahar aylarında başlaması planlanan antrenmanlarda Gençlik Gücü’nün antrenman sahası sorusu yaşamaması hedefleniyor.

Kemal Deniz Antrenman Sahasındaki tek olumsuzluk ise stadı çevreleyen tellerin Kuzey kısmında çökmeler yaşanması oldu.



