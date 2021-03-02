Esat Erdoğmuş Stadına ara ekim yapıldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadına çim ekimi yapıldı.

Hamitköy’ün, artan COVID – 19 vakaları nedeniyle antrenmanları durdurması sonrasında stadın bakımına ağırlık veren Hamitköy tesisler sorumlusu Cengiz Saner, Spor Dairesi ile işbirliğinde stad zeminine çim tohumu ekimi gerçekleştirdi.

Kış aylarından dolayı sararan zemini kuvvetlendirme adına gerçekleştirilen ekim ile stadın Bahar aylarında başlaması planlanan antrenmanlara hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

