Kazanmak isteyen kazandı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Halil Atlar, Emre Çevikdal
Lefke: İrfan, Yakup, Mustafa, Nevzat(Hasan Çaka(Kemal)), İssa(Berk), Kouassi, Chıdı, Erkan, Gökhan(Arda), Kaan, Tahsin
Doğan Türk Birliği: Ozan, Selim(Ediz), Arda, Vilmar(Cantuğ), Efe Kande, A.Savaşan(Kemal), Ufuk, Koral(Efe), Quadri, İsa, Güvenç(Selim)
Goller: 27’Tahsin Ergel(Lefke)
Aksa Süper Ligde play out hattında zor günler geçiren Lefke, ligde rahat konumdaki Doğan Türk Birliği’ni 1-0 mağlup ederek hayati anlamda 3 puanın sahibi oldu. Lefke’yi galibiyete taşıyan golü Tahsin Ergel attı
Karşılaşma her iki takımın karşılıklı atakları ile başladı. İlerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü eline alan Lefke 27 dakikada kazanılan köşe vuruşunda arka direğe yapılan ortayı Tahsin Ergel kafaya filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresinde geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve devre bu skorla sona erdi. İkinci devre yine karşılıklı ataklarla başladı. İkinci devre her iki takımda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve Lefke ilk yarıda buldu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çok kritik 3 puanın sahibi oldu.
(Foto: Özgür Göksel)
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