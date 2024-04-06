banner913
banner932
Başkent derbisinde kazanan Çetinkaya
Başkent derbisinde kazanan Çetinkaya
19 0
Polisiye haberler… Gazimağusa’da ciddi darp
Polisiye haberler… Gazimağusa’da ciddi darp
45 0
 
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
161 0
Başbakanlıktan okullara destek
Başbakanlıktan okullara destek
20 0
"Tarihi bir adım"
27 0
Gerçek adalet ve hukuk devleti nasıl olur?
Gerçek adalet ve hukuk devleti nasıl olur?
53 0
Nasıroğlu “Kaosu aştık ve artık önümüzü görmeye başladık”
Nasıroğlu “Kaosu aştık ve artık önümüzü görmeye başladık”
38 0
banner1012

Nefes kesen maç Soyer’in

banner1020

banner974
Nefes kesen maç Soyer’in
banner971
Basketbol U 20 Erkekler Ligi başlarken Soyer Aksu, Adaspor’u 74-68 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Adaspor bir ara 20 sayı fark açmasına rağmen Soyer Aksu hem farkı kapattı hem de maçı 74-68 kazanmayı başardı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.