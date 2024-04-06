Nefes kesen maç Soyer’in

Basketbol U 20 Erkekler Ligi başlarken Soyer Aksu, Adaspor’u 74-68 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Adaspor bir ara 20 sayı fark açmasına rağmen Soyer Aksu hem farkı kapattı hem de maçı 74-68 kazanmayı başardı.
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