Kazanan "barış" oldu

Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda karşılaştı.
TRT SPOR'dan naklen futbolseverlerle buluşan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Ukrayna temsilcisi oldu.
Kiev ekibine galibiyeti getiren golleri Buyalskyi, Besedin ve Tsygankov kaydetti.
Galatasaray adına rakip fileleri sarsan isim ise Barış Alper Yılmaz oldu.
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