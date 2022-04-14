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Kazanan "barış" oldu

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Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç yaptı. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Ukrayna temsilcisi oldu

Kazanan "barış" oldu
Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda karşılaştı.
TRT SPOR'dan naklen futbolseverlerle buluşan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Ukrayna temsilcisi oldu.
Kiev ekibine galibiyeti getiren golleri Buyalskyi, Besedin ve Tsygankov kaydetti.
Galatasaray adına rakip fileleri sarsan isim ise Barış Alper Yılmaz oldu.
 
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