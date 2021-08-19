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Kayserispor kalecisi Fransa 1’nci Lig’e transfer oldu

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Süper Lig ekibi YukatelKayserispor, genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı

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Kayserispor kalecisi Fransa 1’nci Lig’e transfer oldu
Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."
18 yaşında genç file bekçisi geçen sezon 28'i Süper Lig olmak üzere toplam 29 maçta kaleyi korurken 35 gole engel olamadı.
Bu karşılaşmalarda 2 bin 610 dakika süre alan Alemdar 10 maçta da kalesini gole kapattı.
 
 
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