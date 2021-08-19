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Galatasaray'a yeni kurumsal iletişim direktörü

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Galatasaray'a yeni kurumsal iletişim direktörü
Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.
Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.
MARCAO’YA PFDK’DAN 8 MAÇ CEZA
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 19 Ağustos tarihli karar metni açıklandı.
Kurul kararlarına göre Galatasaraylı Marcao 8 resmi müsabakadan men edildi.
 
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