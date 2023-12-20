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Sevilla galibiyeti hatırladı

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Sevilla deplasmanda karşılaştığı Granada’yı 3-0 mağlup ederken, La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

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Sevilla galibiyeti hatırladı
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Sevilla, La Liga’nın 17. haftasında deplasmandaGranada’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Sevilla, 10 maç aradan sonra ligde galip gelmeyi başardı.
İyi bir sezon geçirmeyen Sevilla, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 13. sırada bulunuyor.
Grada maçı öncesinde ligdeki son galibiyeti 5-1’lik skorla evinde Almeria karşısında alan İspanyol ekibi sırayla; Barcelona, Real Sociedad, Mallorca ve Getafe’ye mağlup olurken, RayoVallecano, Real Madrid, Cadiz, CeltaVigo, Real Betis ve Villarreal ile de beraber kaldı.
Sevilla, B Grubu’nda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 2 puan toplarken, Lens’in ardından son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına grup aşamasında veda etti.
 
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