Kayseri, Trabzonspor’u evinde yıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti

21. dakikada Larsen'in topuk pasında, ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Pepe, meşin yuvarlağı içeri çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu yakın mesafede önünde bulan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Pepe'nin çıkardığı topu ceza alanı sol çaprazında önünde bulan Trezeguet'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Gökhan Sazdağı sağ çizgide rakibinden sıyrılarak kaleye gönderdiği topu Uğurcan Çakır, ayaklarıyla önledi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Onuachu, altıpas içinde Aylton tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak Onuachu'nun ofsayatta olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kararı iptal edildi.

64. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

67. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

GOL 88. dakikada konuk takım golü buldu. Gökhan Sazdağı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Bahoken'in sert kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top filelerle buluştu: 0-1.

Mondihome Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

