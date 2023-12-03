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Gol düellosunu Liverpool kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti

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Gol düellosunu Liverpool kazandı
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Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 20. dakikada Bernd Leno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Fulham, 24. dakikada Harry Wilson ile beraberliği yakalasa da Alexis Mac Allister, 38. dakikada Liverpool'u yeniden öne geçirdi.
Konuk ekip, 45+3. dakikada Kenny Tete'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi, 80. dakikada ise Bobby Armani Decordova-Reid ile 3-2 üstünlük yakaladı.
Pes etmeyen Liverpool, 87. dakikada Wataru Endo, 88. dakikada ise Trent Alexander-Arnold'un golleriyle mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi.
Liverpool, bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Fulham 15 puanda kaldı.
 
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