Gol düellosunu Liverpool kazandı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti

Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 20. dakikada Bernd Leno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Fulham, 24. dakikada Harry Wilson ile beraberliği yakalasa da Alexis Mac Allister, 38. dakikada Liverpool'u yeniden öne geçirdi.

Konuk ekip, 45+3. dakikada Kenny Tete'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi, 80. dakikada ise Bobby Armani Decordova-Reid ile 3-2 üstünlük yakaladı.

Pes etmeyen Liverpool, 87. dakikada Wataru Endo, 88. dakikada ise Trent Alexander-Arnold'un golleriyle mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi.

Liverpool, bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Fulham 15 puanda kaldı.

