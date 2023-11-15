Kaymaklı’nın genç savunmacısı ameliyat oldu

Aksa Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı'nın genç savunma oyuncusu Boran Esenler çapraz bağ ameliyatı oldu.

Çetinkaya maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu Salı günü çapraz bağ ameliyatı oldu. Küçük Kaymaklı savunmasında oynadığı futbolla güven veren genç oyuncu 6.hafta oynanacak Çetinkaya maçı öncesi taktik antrenmanda yerde kalmış ve yapılan kontroller sonrası çapraz bağları koptuğu tespit edilmişti.

Elite Hastahanesinde Dr. Barış Peker tarafından ameliyat edilen genç oyuncu yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönebilecek.

Genç oyuncuyu ameliyat sonrası antrenmandan çıkarak toplu şekilde ziyaret eden takım arkadaşları moral vererek destek oldu.



