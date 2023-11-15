BTM 1. Lig heyecanı başlıyor

Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de heyecan bu hafta sonu Kımızı ve Beyaz gruplarında oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak

İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de heyecan bu hafta sonu oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Dokuz haftalık ilk devre maçları Ocak ayının ikinci haftasında tamamlanmış olacak.

ÜÇ TAKIM 1. LİGE YÜKSELECEK

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 10'arlı iki grup şeklinde mücadele edecek olan takımlar arasında gruplarını şampiyon olarak tamamlayan takımlar adını AKSA 1.Lig'e yazdıracak. AKSA 1.Lig'e 3'üncü yükselecek olan takım ise oynanacak play-off yarı final ve final maçlarıyla belirlenecek. Şöyle ki; 18 haftalık lig periyodunda Kırmızı Grup'u 2'nci sırada tamamlayan takımla Beyaz Grup'u 3'üncü sırada tamamlayan takım ve Beyaz Grup'u 2'nci sırada tamamlayan takımla Kırmızı Grup'u 3'üncü sırada tamamlayan takım play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların sahasında oynanacak bu karşılaşmaları kazanan takımlar adını play-off finaline yazdıracak.

LİGDEN 4 TAKIM DÜŞECEK

Terfilerin yanı sıra ligden düşme statüsü de 2023-2024 sezonundan itibaren değişikliğe uğradı. Buna göre Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'den bu sezon toplamda 4 takım BTM 2.Lig'e düşecek. Şöyle ki, 18 haftalık lig periyodunu Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 10'uncu sırada tamamlayan iki takım direkt olarak ligden düşerken, Kırmızı Grup 8'incisi ile Beyaz Grup 9'uncusu, Beyaz Grup 8'incisi ile Kırmızı Grup 9'uncusu da çift maç eliminasyon sistemine göre eşleşecek. İki maçın sonunda toplam skorda geride kalan 2 takım daha Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'e düşecek.



Digiturk BTM 1. Lig ilk hafta programı:



KIRMIZI GRUP

18 Kasım 2023, Cumartesi

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı ZellaEstateYenierenköy – Pile

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy – Kaplıca Karadeniz 61

19 Kasım 2023, Pazar

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı Dörtyol – Dipkarpaz

10.45 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı İncirli – Mehmetçik

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı German Gold Akova Vuda – Tuzlaspor

BEYAZ GRUP

18 Kasım 2023, Cumartesi

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu – Bostancı Bağcıl

10.45 Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova – Demirhan

10.45 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı AtollKozanköy – Denizli

19 Kasım 2023, Pazar

10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy – Mevlevi

10.45 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.Ersalıcı Dikmen Gücü – Vadili



