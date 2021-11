Kaymaklı’dan, Gönyeli’ye geçit yok

K.Kaymaklı, önemli eksiklerle çıktığı mücadelede haftaya lider giren Gönyeli karşısında iki farklı geriye düşmesine ragmen beraberliği yakalamayı başardı. Gönyeli rakibinin eksiklerinden faydalanamayarak beraberliğe razı olurken liderliği de kaybetti

Stadyum: ŞHT. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Fatih Bardakçıoğlu

K.Kaymaklı: Salih Ökten, Sena, Mikail, Tuğrul, Muhammet, Mehmet Kaygısız, Çağlar, Felix, Özgür, Bahadır, Gökhan

Gönyeli: Kemal, Azat, Talat, Ahmet Can, Kahraman, Yusuf, Burak, Hamis, Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman

Goller: 52.Dk Arda, 59.Dk Mehmet Koyuncu (K.Kaymaklı)-19.Dk Ahmet Can, 30.Dk Yusuf Özbahar (Gönyeli)



AKSA Süper Lig'de Küçük Kaymaklı ile Gönyeli 10.haftada kozlarını paylaştı. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'ndaki maçta Gönyeli 2 farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve Küçük Kaymaklı geriden gelerek maçın 2-2 sona ermesini sağladı.

Karşılaşmada ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın golleri Arda Kortay ve Mehmet Koyuncu'dan gelirken, Gönyeli'nin golleri de Ahmet Can Temel ve Yusuf Özbahar'dan geldi.

3.Dk: Gönyeli atağında önce Hamis’in daha sonra ise Kahraman’ın kafa vuruşları direkten döndü.

19.Dk: Gönyeli atağında Sylla’nın uzak köşeye gönderdiği topu Ahmet Can ters köşeden filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 0-1 GÖNYELİ

30.Dk: Gönyeli atağında Burak’In soldan ortasında ön kale direğinde topla buluşan Yusuf Özbahar’ın bekletmeden yaptığı vuruşunda top filelere gitti. K.KAYMAKLI 0-2 GÖNYELİ

52.Dk: K.Kaymaklı atağında Arda yapılan ortada kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. K.KAYMAKLI 1-2 GÖNYELİ

59.Dk: K.Kaymaklı atağında Mehmet Koyuncu sol ayağıyla yaptığı vuruşunda topu sağ köşeye bıraktı. K.KAYMAKLI 2-2 GÖNYELİ

90.Dk: K.Kaymaklı atağında Mehmet Koyuncu’nun şutunda ağlara doğru giden topu Azat çizgiden çıkarmayı başardı.

2 – 2’lik sonuçla Küçük Kaymaklı takımı puanını 16'ya yükseltirken, Gönyeli de 21 puana yükseldi ve liderliği Merit Alsancak Yeşilova'ya kaptırdı.Ligin 11.haftasında Küçük Kaymaklı, Cihangir deplasmanına konuk olurken, Gönyeli de kendi evinde Yenicami'yi konuk edecek.