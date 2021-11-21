MTG’den renktaşına darbe

Mağusa Türk Gücü, Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda oynadığı ilk maçta Binatlı’yı farklı mağlup ederek zirve yarışında iddialı olacağını gösterdi. Güçlü rakibine direnemeyen Binatlı ligin altında kalmaya devam etti

Stadyum: Dr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, İsmail Egeli

MTG: Yusuf, Mehmet Gürlü, Uğur, Sadık, Nevzat, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Arif, Şenol

Binatlı: Yunus, Ayhan, Sertaç, Ali Özbahar, Kone, Mehmet Avunç, Abdullah, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim, Fikri, Erdem

Goller: 37.Dk Nevzat, 76.Dk Kossi,90+5.Dk Uvanç (MTG)



AKSA Süper Lig'de 10.hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü ile Binatlı karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk kez Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynayan Mağusa Türk Gücü maçtan 3-0'lık üstünlükle ayrılarak zirve ile puan farkını düşürdü.

Karşılaşmada Mağusa ekibine galibiyeti getiren golleri Nevzat Duran, KossiAdetu ve UvançRecaioğlu kaydetti.

21.Dk: Binatlı atağında Kone’nin getirdiği topta Darbaz kaleci Yusuf karşı karşıya vurdu ancak Yusuf gole izin vermedi.

37.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü’nün soldan yaptığı ortada Nevzat uçarak kafayla topu filelere gönderdi. MTG 1-0 BİNATLI

76.Dk: MTG atağında Uğur’un soldan ortasında Kossi’nin vuruşunda top filelere gitti. MTG 2-0 BİNATLI

90+5.Dk: Gelişen MTG atağında solda yapılan ortada topu alan Uvanç’ın vuruşunda top filelere gitti. Bu golün santrası yapılmadı. MTG 3-0 BİNATLI

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 19'a yükseltirken, Binatlı 5 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği deplasmanına konuk olurken, Binatlı da Girne Halk Evi'ni konuk edecek.

