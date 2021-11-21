MTG’den renktaşına darbe

Stadyum: Dr.Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Sabriye Atikoğlu, İsmail Egeli
MTG: Yusuf, Mehmet Gürlü, Uğur, Sadık, Nevzat, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Arif, Şenol
Binatlı: Yunus, Ayhan, Sertaç, Ali Özbahar, Kone, Mehmet Avunç, Abdullah, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim, Fikri, Erdem
Goller: 37.Dk Nevzat, 76.Dk Kossi,90+5.Dk Uvanç (MTG)
AKSA Süper Lig'de 10.hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü ile Binatlı karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk kez Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynayan Mağusa Türk Gücü maçtan 3-0'lık üstünlükle ayrılarak zirve ile puan farkını düşürdü.
Karşılaşmada Mağusa ekibine galibiyeti getiren golleri Nevzat Duran, KossiAdetu ve UvançRecaioğlu kaydetti.
21.Dk: Binatlı atağında Kone’nin getirdiği topta Darbaz kaleci Yusuf karşı karşıya vurdu ancak Yusuf gole izin vermedi.
37.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü’nün soldan yaptığı ortada Nevzat uçarak kafayla topu filelere gönderdi. MTG 1-0 BİNATLI
76.Dk: MTG atağında Uğur’un soldan ortasında Kossi’nin vuruşunda top filelere gitti. MTG 2-0 BİNATLI
90+5.Dk: Gelişen MTG atağında solda yapılan ortada topu alan Uvanç’ın vuruşunda top filelere gitti. Bu golün santrası yapılmadı. MTG 3-0 BİNATLI
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 19'a yükseltirken, Binatlı 5 puanda kaldı. Ligin 11.haftasında Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği deplasmanına konuk olurken, Binatlı da Girne Halk Evi'ni konuk edecek.
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