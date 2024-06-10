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Kaymaklı’da tek aday Özler

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Başkanlığa aday olduklarını açıklayan Ibrahim Mısırlıoğlu ile Kemal Kavaz ve Münür Özler bir araya gelerek camiada birlik mesajı vermek amacıyla tek aday olarak mevcut başkan Münür Özler’in başkanlığı için anlaştılar

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Kaymaklı’da tek aday Özler
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Başkentin köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı’da genel kurula 2 gün kala başkan adayları bir araya geldi ve anlaşmaya vardı.
Başkanlığa aday olduklarını açıklayan Ibrahim Mısırlıoğlu ile Kemal Kavaz mevcut başkan Münür Özler ile bir araya geldi ve el sıkıştı.
Kaymaklı’da camiada birlik beraberliği sağlamak ve küme düşülen 1.Lig’den hızlı bir şekilde yeniden Süper Lige yükselme hedefi ile ortak çalışma kararı alındığını açıklayan Kaymaklılılar, genel kurula tek aday olarak Münür Özler ile girilme kararı alındı.
Buna göre başkan Münür Özler olacak, asbaşkanlar ise Kemal Kavaz ve Ibrahim Mısırlıoğlu olacak.
 
 
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