Kaymaklı’da tek aday Özler

Başkentin köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı’da genel kurula 2 gün kala başkan adayları bir araya geldi ve anlaşmaya vardı.
Başkanlığa aday olduklarını açıklayan Ibrahim Mısırlıoğlu ile Kemal Kavaz mevcut başkan Münür Özler ile bir araya geldi ve el sıkıştı.
Kaymaklı’da camiada birlik beraberliği sağlamak ve küme düşülen 1.Lig’den hızlı bir şekilde yeniden Süper Lige yükselme hedefi ile ortak çalışma kararı alındığını açıklayan Kaymaklılılar, genel kurula tek aday olarak Münür Özler ile girilme kararı alındı.
Buna göre başkan Münür Özler olacak, asbaşkanlar ise Kemal Kavaz ve Ibrahim Mısırlıoğlu olacak.
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