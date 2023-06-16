banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Kaymaklı’da şok ayrılık

banner953

banner825
Kaymaklı’da şok ayrılık
banner931
Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da teknik heyette beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
K.Kaymaklı’da takımın antrenörü Emre Perçinci ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Perçinci ile yönetim arasında yapılan toplantı sonrası her iki tarafın da isteği ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen Perçinci, yeşil siyahlı ekipte ikinci kez göreve getirilmişti.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.