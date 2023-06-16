Kaymaklı’da şok ayrılık

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da teknik heyette beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

K.Kaymaklı’da takımın antrenörü Emre Perçinci ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Perçinci ile yönetim arasında yapılan toplantı sonrası her iki tarafın da isteği ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen Perçinci, yeşil siyahlı ekipte ikinci kez göreve getirilmişti.

