Ağırdağ Boğaz ikide iki yaptı

İktisatbank BTM 2. Lig ikinci hafta ilk gün karşılaşmalarından olan Haspolat ile Ağırdağ Boğaz arasındaki mücadelenin galibi konuk Ağırdağ Boğaz oldu.

ilk haftada sahadan beraberlikle ayrılan Haspolat ile haftanın en farklı galibiyetini alan Ağırdağ Boğaz arasında Göçmenköy Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Ağırdağ Boğaz iyi bir oyunun sonunda sahadan 3 – 1 galip ayrıldı.

Ağırdağ Boğaz bu galibiyetle puanını 6 yaparak iddiasını ortaya koydu.

