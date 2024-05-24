Kaymaklı yönetimi pazartesi akşamı toplanacak

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lige yıllar sonra veda eden Lefkoşa takımlarından K.Kaymaklı’da Münür Özler başkanlığındaki yönetim kurulu pazartesi akşamı kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Yapılması planlanan toplantıda Küçük Kaymaklı yönetim kurulunun son dönemde yaşananları masaya yatırarak, önemli kararlar alması bekleniyor.

Toplantıda yönetim kurulunun göreve devam edip etmeyeceğinin kararı da alınacak. Göreve devam edilmemesinin kararının alınması halinde ise olağan üstü genel kurul kararı alınacak.



