banner913
banner932
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
22 0
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
24 0
 
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
21 0
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
33 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
29 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
21 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
52 0
banner1032
banner1038

Kaymaklı yönetimi pazartesi akşamı toplanacak

banner1020

banner974
Kaymaklı yönetimi pazartesi akşamı toplanacak
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lige yıllar sonra veda eden Lefkoşa takımlarından K.Kaymaklı’da Münür Özler başkanlığındaki yönetim kurulu pazartesi akşamı kritik bir toplantı gerçekleştirecek.
Yapılması planlanan toplantıda Küçük Kaymaklı yönetim kurulunun son dönemde yaşananları masaya yatırarak, önemli kararlar alması bekleniyor.
Toplantıda yönetim kurulunun göreve devam edip etmeyeceğinin kararı da alınacak. Göreve devam edilmemesinin kararının alınması halinde ise olağan üstü genel kurul kararı alınacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.