Kaymaklı, nefes aldı

K. Kaymaklı’nın play-out hattından çıkmak için mutlak 3 puan hedefiyle çıktığı Yeşilova karşısında ikinci devrede Emre Nazik’in attığı golle sahadan 1- 0 galip ayrılarak nefes aldı

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso StadıHakemler: Mehmet Sezener, Şahin Coşkun, Burak YiğitK.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Halil Turan, Mahmut, Alp (Bahadır), Alpay, Hasan Çakır (Mehmet Göçben), Badara Sylla, Arseven (Emre Nazik), Daniel Gozar (Fikret)A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Arda, Eyyüp (74’ Hikmet), Memduh, Vakkas (Yakup), Billy Mehmet, Cemal, Burak, Abdullah (Hamis), Jimmy MwangaGol: 68’ Emre Nazik (K.Kaymaklı)Aksa Süper Ligin 24. Haftasını açılış karşılaşmasında play-out hattındaki K.Kaymaklı konuk ettiği rahat konumdaki A. Yeşilova’yı ikinci devrede bulduğu golle 1 – 0 mağlup ederek moral buldu.Karşılaşmanın tümünde çok net gol pozisyonları yaşanmazken, maçta tek gol Emre Nazik ile geldi.Dk. 32 Halil Turan’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti.İlk yarı golsüz eşitlik ile tamamlandı.Dk.49 Sağ kanattan gelişen Kaymaklı atağında topla buluşan Gozar'ın ortasında Yeşilova ceza alanı içinde iyi yükselen Syla'nın kafa vuruşunda kaleci Kemal topu çizgide kontrol etti.Dk. 65 Sağ kanattan gelişen Kaymaklı atağında topla buluşan Syla'nın ortasına Halil'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.Dk. 67 K.Kaymaklı atağında Halil ile Alp verkaçı sonrasında yapılan ortada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Nazik sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Dk. 75 K. Kaymaklı takımının kullandığı taç atışı sonrasında Yeşilova ceza alanı içinde topla buluşan Syla'nın vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.Bu sonuç ile K.Kaymaklı puan sayısını 23 yaparken, A.Yeşilova 33 puanda kaldı.