Hamitköy, ikinci devrede açıldı

Birinci Ligde son haftaların düşüşteki iki ekibi Ozanköy ile Hamitköy arasında oynanan maçta konuk Hamitköy ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak kendine geldi

Stadyum: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Hüseyin Baz

Ozanköy: Kürşat, Murat Erişik, Doğukan, Salih Gül, Zafer, Murat Besli, Mahmut Birol, Berdan, Ertu, Mertkan, Ulaşcan

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Altan, Serhat, Taner, İsmail, Sinan, Cuma, Adem, Ersan

Goller: 80.Dk İbrahim Kunur (Ozanköy)- 47.Dk Serhat, 72.Dk Altan (Hamitköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 24. Hafta maçında Ozanköy, Hamitköy’ün konuk etti.

Mustafa Özkayım Stadının berbat zemininde oynananOzanköy – Hamitköy maçını Turgay Misk yönetti. Durgun başlayan maçın ilk devresinin son bölümünde oyun hareketlenirken, Hamitköy’den Taner’in kafa vuruşu direkten döndü. Devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye Hamitköy hızlı başlarken, 47’de Özgür ara pasına hareketlenen Serhat, defansın arkasına sarkıp, topu kalecinin yanından geçirip, golü attı. 0 – 1

Oyuncu değişikliklerinden sonra hareketlenen Ozanköy’ün baskısını atlatan Hamitköy, Serhat’ın asistinde Altan ile skoru 0 – 2 yaptı.

Son bölümde yüklenen Ozanköy, kazanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde İbrahim Kunur ile skoru 1 – 2 yaptı. Ancak maçta başka gol olmadı.

