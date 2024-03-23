Hamitköy, ikinci devrede açıldı

Stadyum: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Hüseyin Baz
Ozanköy: Kürşat, Murat Erişik, Doğukan, Salih Gül, Zafer, Murat Besli, Mahmut Birol, Berdan, Ertu, Mertkan, Ulaşcan
Hamitköy: Mahmut Demirgan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Altan, Serhat, Taner, İsmail, Sinan, Cuma, Adem, Ersan
Goller: 80.Dk İbrahim Kunur (Ozanköy)- 47.Dk Serhat, 72.Dk Altan (Hamitköy)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 24. Hafta maçında Ozanköy, Hamitköy’ün konuk etti.
Mustafa Özkayım Stadının berbat zemininde oynananOzanköy – Hamitköy maçını Turgay Misk yönetti. Durgun başlayan maçın ilk devresinin son bölümünde oyun hareketlenirken, Hamitköy’den Taner’in kafa vuruşu direkten döndü. Devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye Hamitköy hızlı başlarken, 47’de Özgür ara pasına hareketlenen Serhat, defansın arkasına sarkıp, topu kalecinin yanından geçirip, golü attı. 0 – 1
Oyuncu değişikliklerinden sonra hareketlenen Ozanköy’ün baskısını atlatan Hamitköy, Serhat’ın asistinde Altan ile skoru 0 – 2 yaptı.
Son bölümde yüklenen Ozanköy, kazanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde İbrahim Kunur ile skoru 1 – 2 yaptı. Ancak maçta başka gol olmadı.
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