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Hamitköy, ikinci devrede açıldı

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Birinci Ligde son haftaların düşüşteki iki ekibi Ozanköy ile Hamitköy arasında oynanan maçta konuk Hamitköy ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak kendine geldi

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Hamitköy, ikinci devrede açıldı
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Stadyum: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler:  Turgay Misk, Özal Çağlayan, Hüseyin Baz
Ozanköy: Kürşat, Murat Erişik, Doğukan, Salih Gül, Zafer, Murat Besli, Mahmut Birol, Berdan, Ertu, Mertkan, Ulaşcan
Hamitköy: Mahmut Demirgan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Altan, Serhat, Taner, İsmail, Sinan, Cuma, Adem, Ersan
Goller:  80.Dk İbrahim Kunur (Ozanköy)-  47.Dk Serhat, 72.Dk Altan (Hamitköy)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 24. Hafta maçında Ozanköy, Hamitköy’ün konuk etti.
Mustafa Özkayım Stadının berbat zemininde oynananOzanköy – Hamitköy maçını Turgay Misk yönetti. Durgun başlayan maçın ilk devresinin son bölümünde oyun hareketlenirken, Hamitköy’den Taner’in kafa vuruşu direkten döndü. Devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye Hamitköy hızlı başlarken, 47’de Özgür ara pasına hareketlenen Serhat, defansın arkasına sarkıp, topu kalecinin yanından geçirip, golü attı. 0 – 1
Oyuncu değişikliklerinden sonra hareketlenen Ozanköy’ün baskısını atlatan Hamitköy, Serhat’ın asistinde Altan ile skoru 0 – 2 yaptı.
Son bölümde yüklenen Ozanköy, kazanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde İbrahim Kunur ile skoru 1 – 2 yaptı. Ancak maçta başka gol olmadı.
 
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