Kaymaklı Karpaz’da güç depoluyor

Süper Lig ekibi K.Kaymaklı ikinci devre hazırlıklarına Mehmetçik bölgesinde gerçekleştirdiği kampla devam ediyor

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper lig ekiplerinden Küçük kaymaklı ikinci devre çalışmalarını Karpaz’da sürdürüyor.

K.Kaymaklı takımı teknik heyetle birlikte bugün Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik’teki Çelebi Garden Hotel’de kampa girdi.

Teknik direktör Emre Perçinci nezaretinde her gün sabah 10 ve akşam üzeri saat 16:00’da Kumyalı sahasında antrenmanlarını yapacak olan K.Kaymaklı takımı yarın saat 11:00 de ise Kumyalı Sahası’nda Yonpaş Dumlupınar ile hazırlık maçı yapacak.

