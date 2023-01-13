Hamitköy'den iyi takviyeler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından başlatılan ara transfer döneminin son gününde kulüpler yeni transferlerine imza attırdılar.
AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ara transferin son gününde girişimler yapıp hareketli saatler geçirdi. Sabah saatlerinde GG’den Orhan Çokbeler’e imzayı attıran Hamitköy, öğleden sonra ise sezonun ilk devresinde Yenierenköy forması giyen Mustafa Çelik’i yeniden renklerine bağladı.
Hamitköy daha önce de kırmızı siyahlı formayı giymiş olan Mustafa Çelik’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bonservisi Dumlupınar’da bulunan ve sezonun ilk devresinde Yenierenköy forması giyen Mustafa Çelik, ikinci devrede Hamitköy forması giyecek. Hamitköy, Mustafa Çelik transferiyle kanatlara takviye yapmış oldu.
ORHAN’A İMZAYI ATTIRDI
Hamitköy de prensipte anlaştığı China Bazaar Gençlik Gücü’nden Orhan Çokbekler’i resmen kadrosuna kattı. Futbolcunun kiralık bonservisi için China Bazaar Gençlik Gücü ile anlaşan Hamitköybugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda Orhan’a imza attırdı.
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı eşliğinde kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Orhan, ikinci devrede yeni takımına katkı koyacak.
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