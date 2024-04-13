Kaymaklı, hayata döndü

Play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada K.Kaymaklı konuk olduğu Gençler Birliği'ni 2 - 0 mağlup ederek kötü gidişata dur derken, Gençler Birliği haftalar sonra kaybetti

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder,

Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Sinan, Osman(Arda), Mehmet Ali, Galip, Berk(İsmet), Mustafa(Ahmet), Bawa, Abdülaziz(Bartu), Mapuku, Bülent(Serhat)

K.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Bahadır, Mehmet Kaygısız, Derviş, Mehmet Öztürk, Hasan(Mahmut), Alp Gazi(Muhammed Ali Uçar), Halil(Mehmet Goçben), Emre(Ahmet), Arseven(Arda), Derviş, Sylla

Goller: Dk. 51 Sylla, Dk. 62 Arseven(K.Kaymaklı)

K.Kart: Dk. 65 Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 27. Haftasında play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada Pera L. Gençler Birliği ile K.Kaymaklı kozlarını İskele Cumhuriyet Stadı’nda paylaştı. Puana şiddetle ihtiyacı olan K.Kaymaklı 2. Devrede bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılarak kendine geldi.

Maçın ilk devresi temposu düşük ve pozisyonsuz geçti.

Dk.37 Gençler Birliği atağında Mapuku ile Bülent verkaçında Mapuku sağ çaprazda topla buluşarak ceza alanına girer girmez şutunda kaleci Remzi topu ayaklarıyla çıkardı.

İkinci devreye K.Kaymaklı takımı Alp Gazi’yi dışarı alıp yerine Muhammed Ali Uçar’la başladı.

Dk.47 İkinci devreye K.Kaymaklı daha atak başlarken, kullanılan taç atışında Gençler Birliği defansından dönen topla buluşan Bahadır'ın ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 49 K.Kaymaklı'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Emre müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 51 Yine Kaymaklı'nın kullandığı taç atışında Gençler Birliği defansından seken topla buluşan Sylla yere düşerken vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.62 K.Kaymaklı'nın kullandığı köşe atışında Muhhammed’in ortasında ön direkte Arseven topuğuyla topa dokunarak ağlara gönderdi ve skoru 0-2 yaptı.

Dk.65 Mehmet Ali Aylanç, Kaymaklı atağında Emre Nazik'e attığı dirsek sonrasında direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.77 Hızlı gelişen Kaymaklı atağında Mahmut'un pasıyla topla buluşan Sylla topla ceza yayı önüne kadar ilerleyerek şutunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 85 Gençler Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Ahmet'in indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Serhat müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Geriye kalan dakikalarda takımların çabası gol getirmeyince maç Gençler Birliği 0 – K.Kaymaklı 2 olarak tamamlandı. Bu sonuçla K.Kaymaklı puanını 26 yaparken, Gençler Birliği 34 puanda kaldı.

