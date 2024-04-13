Karşıyaka, GG’ye de acımadı

Karşıyaka konuk olduğu Gençlik Gücü karşısında 4 - 0 öne geçerken, Gençlik Gücü arka arkaya bulduğu gollerle skoru 4-3'e getirmesine karşın beraberliği bulamadı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Serkan Özdenkci

CB Gençlik Gücü: Remzi Rıylı, Turgut K.Çoban, Abu Dumbuya, Ümitcan Babahan, İbrahim Köse(Mustafa Yaşinses), Hasan Akkuyu(Mustafa Ali), Asman Ndikumana, Ali Akbulut(Ahmet Saygı), Muhammet Nazik, Arif Uysal(Cengiz), Kaan Borova

Karşıyaka: Cenk Yılmaz, Mehmet Göktaş, Azat B.Tip, Sena Develioğlu, Behiç Kum, Toykan Hacet(Ahmet Hatay), Aksel Kaptanoğlu(Can), Mustafa Süzgen(Ahmet Kara), Billy Michael(Diatta), Furkan Doğan(Arda), İlker Tek

Goller: Kaan Borova 74.dk, Muhammet Nazik 89.dk (P), Abu Dumbuya 90.dk (CBG Gücü) – Billy Michael 35.dk, Toykan Hacet 50.dk, Mustafa Süzgen 55.dk, Assane Diatta, 67.dk (Karşıyaka)





AKSA Süper Lig’in 27. haftasında 7 gollü karşılaşmada Karşıyaka deplasmanda China Bazaar Gençlik Gücü’nü 4-3 mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım, 35’te Billy’nin golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya da etkili giren Karşıyaka 50’de Toykan, 55’te Mustafa ve 67’de Assane’nin golleriyle bir anda skoru 4-0’a taşıdı.

Ev sahibi ekip Gençlik Gücü 4 farklı skorun ardından oyuna ağırlık koyarken 74’te Kaan, 89’da Mustafa (penaltıdan) ve 90’da Abu’nun golleriyle bir anda farkı 1’e indirdi.

Son anları müthiş heyecana sahne olan karşılaşmada GG’nin çabaları beraberliği yakalamaya yetmedi ve mücadele 4-3 Karşıyaka üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka puanını 43’e yükseltirken 28 puanda kalan GG play-out bölgesinden kurtulamadı.

