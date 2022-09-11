Kaymaklı, Dum Dumu dörtledi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa futbol liglerinde 2022-23 sezonun başlangıcı için geri sayıma geçilirken, takımlar oynadıkları hazırlık maçlarıyla eksikliklerini görüyorlar.

Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta K.Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Küçük Kaymaklı rakibini 4-1 mağlup ederken, galibiyeti getiren golleri Emre Nazik, Felix ve 2 gol Ahmet Hatay atarken, Yonpaş Dumlupınar’ın tek golünü ise Weston kaydetti.

