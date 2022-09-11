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Kaymaklı, Dum Dumu dörtledi

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Kaymaklı, Dum Dumu dörtledi
Necati KÜLAHLILAR
Aksa futbol liglerinde 2022-23 sezonun başlangıcı için geri sayıma geçilirken, takımlar oynadıkları hazırlık maçlarıyla eksikliklerini görüyorlar.
Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta K.Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi.
Küçük Kaymaklı rakibini 4-1 mağlup ederken, galibiyeti getiren golleri Emre Nazik, Felix ve 2 gol Ahmet Hatay atarken, Yonpaş Dumlupınar’ın tek golünü ise Weston kaydetti.
 
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