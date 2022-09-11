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Finalin adı GG – MSA

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Puma Kadınlar Ligi yarı final karşılaşmalarında China Bazaar Gençlik Gücü rakibi K:Kaymaklı’yı, Desly Mağusa Spor Akademisi ise Yonpaş Dumlupınar’ı mağlup ederek adlarını finale yazdırdılar

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Finalin adı GG – MSA
Puma Kadınlar Ligi’nde finalin adı China Bazaar Gençlik Gücü – Desly Mağusa Spor Akademisi oldu.
China Bazaar Gençlik Gücü, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Cumartesi günü oynanan karşılaşmada Küçük Kaymaklı’yı 5-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer mücadelesinde ise dün Desly Mağusa Spor Akademisi ile Yonpaş Dumlupınar takımları karşı karşıya geldiler.
Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serkan Özdenkçi’nin yaptığı maçta Desly Mağusa Spor Akademisi sahadan 5 -0 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı.
Bu sonuçla Kadınlar Ligi’nde finalin adı China Bazaar Gençlik Gücü – Desly Mağusa Spor Akademisi oldu.
 
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