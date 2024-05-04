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Çetinkaya, Serkan Önet’e emanet

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AKSA Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya, Turan Altay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Serkan Önet ile anlaştı

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Çetinkaya, Serkan Önet’e emanet
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya'da deneyimli teknik adam Turan Altay, dün oynanan sezonun son maçı Tremeşeli Holding Dumlupınar maçının ardından oyunculara veda etmiş ve sosyal medya hesabından futbolculara teşekkür etmişti. Elini çabuk tutan Çetinkaya yönetimi, genç teknik direktörlerden Serkan Önet'i takımın başına getirdi. Uzun yıllar sarı kırmızılı ekipte forma giyen Önet, şampiyonluklar elde etmişti. Önet son olarak bu sezonun ilk devresinde Mesarya'da görev yapmıştı.

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