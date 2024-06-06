Kaymaklı'da Kavaz da aday

K.Kaymaklı'da 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak olağanüstü genel kurulda Kemal Kavaz başkan adayı olduğunu açıkladı. İbrahim Mısırlıoğlu'ndan sonra 2. aday Kavaz oldu

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligden Birinci Lige düşen ve bu yıl birinci ligde mücadele edecek Küçük Kaymaklı’da hareketlilik sürüyor.12 Haziran’da yapılacak genel kurulda Kemal Kavaz da aday olduğunu açıkladı.

İbrahim Mısırlıoğlu'nun adaylık açıklamasından sonra Kaymaklı Çocukları Grubu ile hareket eden oluşum camianın önde gelen isimlerinin de desteğini aldıklarını ifade ederek Kemal Kavaz'ın adaylığında yanında olduklarını duyurdular.

Kaymaklı’nın eski futbolcu ve yöneticilerinden olan Kemal Kavaz, adaylığıyla ilgili gazetemize şu açıklamayı yaptı:

Ligin son maçından beridir Kaymaklı Çocukları ile çalışmalar yaptık ve Kaymaklıcı ve geçmiş yönetimlerden 23 kişi katılanlar var. Ama tüzük gereği 14 + 3 olarak belirleyeceğiz. Tek amacımız Küçük Kaymaklı’yı ait olan yerine Süper Lige geri getirmek” diye konuştu.



