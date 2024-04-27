Cihangir attıkça attı

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusuf Atlar, Emirhan Yılmaz

Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Berhan, Babacar (57.Dk Engin), Yankı, Muhittin, Sercan (46.Dk Hakan Karacaoğlu), Mikail, Ali Öztürk (74.Dk Mehmet Yapıcıel), Berkem, İbrahim Karadal (46.Dk Çağrı)

TOL: Oğuzhan (85.Dk Batuhan), Mehmet Uçar, Kemal, Emre Can, Sillah, Ahmet Karlankuş (87.Dk Adil), Mahmut Fansa, Yunus İleli (85.Dk Mehmet Kemal), Hikmet, Yunus Dilöz (77.Dk Hakan Şahan), Tuğberk (46.Dk Bora)

Goller: 14,31,75 ve 78.Dk Muhittin, 23. Dk (P) ve 68.Dk Nurettin, 42.D Kemal (K.K), 52.Dk Berhan, 85.Dk Yankı (Cihangir)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 29. Hafta maçındaCihangir, Türk Ocağı’nı konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Türk Ocağı maçını İsmail Ercan yönetti. Cihangir ligden düşen rakibi Türk Ocağı karşısında maçı baştan sona üstün oynadı.

Cihangir maçın ilk devresini Türk Ocağı karşısında 4 – 0 önde tamamlarken, goller Muhittin 2, penaltıdan Nurettin ve kendi kalesine atan Kemal’dan geldi.

İkinci devrede de rahat oyununu sürdüren Cihangir, Muhittin 2, Nurettin, Berhan ve Yankı’nın golleriyle skoru 9 – 0 yaptı.

