banner875
banner885
21 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
37 0
 
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
22 0
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
14 0
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
14 0
3 trafik kazasında 3 yaralı…
3 trafik kazasında 3 yaralı…
30 0
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
43 0
banner878

Kaymaklı A2 takımı Arif Pınardan’a emanet

banner476

banner825
Kaymaklı A2 takımı Arif Pınardan’a emanet

İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden K.Kaymaklı A2 takımının teknik heyetine takviye yaptı.
K.Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ile bir araya gelen genç antrenörlerimizden Arif Pınardan sezonun geri kalan bölümünde A2 takımını çalıştırma konusunda anlaşmaya vardı.
Arif Pınardan sezon başında Göçmenköy teknik heyetinde yer almış, daha sonra ise Yenicami teknik heyetiyle sezona başlayarak geçtiğimiz haftaya kadar Cemre Yıldızev ve Ulus Nasıroğlu’yla birlikte Yenicami’de görev yapmıştı.
 

banner342
Etiketler; #Küçük Kaymaklı #AKSA Süper Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.