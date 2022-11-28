Kaymaklı A2 takımı Arif Pınardan’a emanet

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden K.Kaymaklı A2 takımının teknik heyetine takviye yaptı.

K.Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ile bir araya gelen genç antrenörlerimizden Arif Pınardan sezonun geri kalan bölümünde A2 takımını çalıştırma konusunda anlaşmaya vardı.

Arif Pınardan sezon başında Göçmenköy teknik heyetinde yer almış, daha sonra ise Yenicami teknik heyetiyle sezona başlayarak geçtiğimiz haftaya kadar Cemre Yıldızev ve Ulus Nasıroğlu’yla birlikte Yenicami’de görev yapmıştı.

