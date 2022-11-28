Zihni’li Osmaniyespor yükselişte

Ülkemizin genç futbolcularından olan ve futbol hayatını Türkiye’de sürdüren başarılı defans oyuncusu Zihni Temelci takımıyla birlikte çıkışını sürdürüyor.

Sezon başında TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Osmaniyespor’a transfer olan Zihni Temelci, son haftalarda yer almaya başladığı takımında göz doldururken, Pazar günü konuk oldukları İzmir ekibi Bergama Belediye takımı ile oynanan maçta da takımdaki yerini alarak başarılı bir maç çıkardı. Zihni’liOsmaniyespor, Bergama deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerek yükselişini sürdürerek 4. sıraya çıktı.



