banner583
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
31 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
32 0
 
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
35 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
426 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
105 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
56 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
70 0
banner661

Kaymak, ocakta tatlandı

banner476

Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı maçı düşük tempoda geçerken; ikinci devrenin başında bulduğu pozisyonu gole çeviren Küçük Kaymaklı ligdeki ikinci deplasman galibiyetini aldı.Her iki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadeleyi kaybeden TOL, galibiyetsiz kalmaya devam etti

banner714
Kaymak, ocakta tatlandı
Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Fatih Bardakçıoğlu, Abdullah Genç
TOL: Mehmedemin, Ertaç, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus Emre, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim
K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız,Mikail, Tuğrul, Muhammet, Çağlar (Dk.71 Yaşar), Muhammed Uçar, Felix, Özgür, Bahadır, Gökhan
Kırmızı Kartlar:  80.Dk Ertaç (TOL)-90. Dk Bahadır (K.Kaymaklı)
Goller: 50.Dk Hasan Çakır (K.Kaymaklı)
 
AKSA Süper Ligin 4.haftasında Türk Ocağı Limasol ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maç düşük tempoda ve az pozisyonlu geçerken; ikinci devrenin başında bulduğu pozisyonu gole çeviren Küçük Kaymaklı 3 puanı alan taraf oldu.
Küçük Kaymaklı ikinci deplasman galibiyetini de alırken; TOL henüz galibiyetle tanışamadı.
TOL’da Ertaç kendi taraftarı ile tartışıp kırmızı kart görürken; Küçük Kaymaklı da ise Bahadır takımını 10 kişi bırakan isim oldu.
Küçük Kaymaklı ender ataklarından biri olan 50. Dakikadaki atakta, genç Hasan Çakır, galibiyet golünü attı.
(Foto: Özgür GÖKSEL)
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.