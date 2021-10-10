Kaymak, ocakta tatlandı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Fatih Bardakçıoğlu, Abdullah Genç
TOL: Mehmedemin, Ertaç, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus Emre, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim
K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız,Mikail, Tuğrul, Muhammet, Çağlar (Dk.71 Yaşar), Muhammed Uçar, Felix, Özgür, Bahadır, Gökhan
Kırmızı Kartlar: 80.Dk Ertaç (TOL)-90. Dk Bahadır (K.Kaymaklı)
Goller: 50.Dk Hasan Çakır (K.Kaymaklı)
AKSA Süper Ligin 4.haftasında Türk Ocağı Limasol ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maç düşük tempoda ve az pozisyonlu geçerken; ikinci devrenin başında bulduğu pozisyonu gole çeviren Küçük Kaymaklı 3 puanı alan taraf oldu.
Küçük Kaymaklı ikinci deplasman galibiyetini de alırken; TOL henüz galibiyetle tanışamadı.
TOL’da Ertaç kendi taraftarı ile tartışıp kırmızı kart görürken; Küçük Kaymaklı da ise Bahadır takımını 10 kişi bırakan isim oldu.
Küçük Kaymaklı ender ataklarından biri olan 50. Dakikadaki atakta, genç Hasan Çakır, galibiyet golünü attı.
(Foto: Özgür GÖKSEL)
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