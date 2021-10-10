Kaymak, ocakta tatlandı

Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı maçı düşük tempoda geçerken; ikinci devrenin başında bulduğu pozisyonu gole çeviren Küçük Kaymaklı ligdeki ikinci deplasman galibiyetini aldı.Her iki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadeleyi kaybeden TOL, galibiyetsiz kalmaya devam etti

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Fatih Bardakçıoğlu, Abdullah Genç

TOL: Mehmedemin, Ertaç, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus Emre, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim

K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız,Mikail, Tuğrul, Muhammet, Çağlar (Dk.71 Yaşar), Muhammed Uçar, Felix, Özgür, Bahadır, Gökhan

Kırmızı Kartlar: 80.Dk Ertaç (TOL)-90. Dk Bahadır (K.Kaymaklı)

Goller: 50.Dk Hasan Çakır (K.Kaymaklı)



AKSA Süper Ligin 4.haftasında Türk Ocağı Limasol ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maç düşük tempoda ve az pozisyonlu geçerken; ikinci devrenin başında bulduğu pozisyonu gole çeviren Küçük Kaymaklı 3 puanı alan taraf oldu.

Küçük Kaymaklı ikinci deplasman galibiyetini de alırken; TOL henüz galibiyetle tanışamadı.

TOL’da Ertaç kendi taraftarı ile tartışıp kırmızı kart görürken; Küçük Kaymaklı da ise Bahadır takımını 10 kişi bırakan isim oldu.

Küçük Kaymaklı ender ataklarından biri olan 50. Dakikadaki atakta, genç Hasan Çakır, galibiyet golünü attı.

(Foto: Özgür GÖKSEL)