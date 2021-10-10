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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

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UEFA Uluslar Liginde final heyecanı yaşandı. TRTSPOR'dan yayımlanan maçta Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada goller 2. yarıda geldi.

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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu belli oldu. Fransa 1-0 geriye düştüğü maçta İspanya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fransa'nın golleri 66. dakikada Benzema ve 80. dakikada Mbappe'den gelirken, İspanya'nın tek golünü 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

Fransa ise A ligi 3'üncü gruptan turnuvaya katılmıştı. Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'e rakip olan Horozlar, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.

Turnuvada A ligi 4'üncü grupta Almanya, Ukrayna ve İsviçre ile mücadele eden İspanya, 6 maçta 11 puan topladı ve zirvenin sahibi olmuştu.

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